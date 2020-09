Renee Young übt nach WWE-Aus Kritik an Corona-Umgang

In einem Podcast von Sports Illustrated zeigte sich die Ehefrau von Jon Moxley (Dean Ambrose) - die als Moderatorin, Kommentatorin und Interviewerin für WWE gearbeitet hatte - enttäuscht über den Umgang der Liga mit ihrer Erkrankung: "Es hat sich für mich nicht so angefühlt, als ob sich irgendjemand allzu sehr betroffen davon gefühlt hat, dass es mir schlecht ging."

Sehr klar hätte sie stattdessen zu spüren bekommen, dass WWE nicht begeistert davon war, dass sie ihre Erkrankung selbst öffentlich gemacht hatte. "Ja, das kam nicht gut an", antwortete sie auf eine entsprechende Frage: "Es war nicht so, dass sie gesagt hätten: Das hättest du nicht tun sollen. Aber es ging in die Richtung: Wir hätten uns gewünscht, dass du uns vorher informiert hättest, es sei schlechte Publicity und so weiter."