FC Bayern: Hansi Flick spricht über Coman-Einsatz im CL-Finale gegen PSG

Hansi Flick stellt im Finale der Champions-League überraschend nicht Ivan Perisic auf. Der Bayern-Trainer erklärt, was den Ausschlag für Kingsley Coman gibt.

Der Franzose war es schließlich, der in der 59. Minute seine gute Leistung krönte und das entscheidende Tor zum CL-Triumph des FC Bayern schoss, der den Triple-Gewinn der Münchner perfekt machte.

Flick hat nun erklärt, wieso er sich letztendlich für Coman und gegen Ivan Perisic entschieden hat, der im Viertelfinale gegen den FC Barcelona und im Halbfinale gegen Olympique Lyon von Beginn an aufgelaufen war.

"Ich kann nicht genau benennen, was am Ende den Ausschlag für Kingsley gegeben hat, wahrscheinlich war es Bauchgefühl: Wir unterhalten uns viel, am Ende triffst du als Trainer die Entscheidung", sagte Flick der Sport Bild.