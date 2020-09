WWE NXT: Iron Man Match mit Finn Balor, Adam Cole endet wild

In einem so noch nicht dagewesenen Vierkampf sollte ein neuer Champion des WWE-Kaders NXT ermittelt werden. Er endet packend und kontrovers.

Es war ein Match, das es bei WWE so noch nie gegeben hat - und nach einem einstündigen Kampfmarathon nahm es ein turbulentes Ende.

In einem historisch-besonderem Kampf kürte die Liga in der Nacht zum Mittwoch einen neuen Champion des NXT-Kaders, nachdem Karrion Kross den Titel vergangene Woche verletzungsbedingt abtreten musste. Der ehemalige Killer Kross hatte erst Tage zuvor den zu Monday Night RAW beförderten Keith Lee bei TakeOver XXX am Tag vor dem SummerSlam entthront, sich dabei aber eine folgenschwere Schulterblessur zugezogen.