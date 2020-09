US Open: Kim Clijsters in Runde 1 raus - Serena Williams weiter, Aus für Venus

Acht Jahre nach ihrem letzten Auftritt bei einem Major scheitert Kim Clijsters bei den US Open in Runde 1. Bei den Williams-Schwestern gibt es gemischte Gefühle.

Die frühere Weltranglistenerste Kim Clijsters ist bei ihrem Grand-Slam-Comeback in der ersten Runde gescheitert. Acht Jahre nach ihrem letzten Auftritt bei einem Major unterlag die 37 Jahre alte Belgierin bei den US Open der an Position 21 gesetzten Russin Jekaterina Alexandrowa mit 6:3, 5:7, 1:6.