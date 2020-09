Erling Haaland im Q&A über Gelbe Wand, Gio Reyna und seine Idole

Erling Haaland ist nicht nur für seine Tore am Fließband bekannt - sondern auch für seine einsilbigen Antworten nach den Spielen.

Der Dortmunder Stürmer brachte in seinem halben Jahr beim BVB schon so manchen Reporter zur Verzweiflung, der dem 20-Jährigen mehr als ein paar Brocken entlocken wollte. Nun bewies Haaland, dass er auch in einem Q&A auf seinem Twitter-Kanal kein Mann der großen Worte ist.