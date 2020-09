Niklas Süle: Nationalmannschaft als Sprungbrett für FC Bayern

"Wir haben eine Mannschaft, die um den Titel mitspielen kann. Das sind ein paar mehr Wörter, aber es geht in die gleiche Richtung", antwortete der Abwehr-Hüne am Dienstag auf die Frage, ob er denn auch voraussagen könne, dass Deutschland im kommenden Jahr Europameister werde.

"Einfach froh, dass mein Knie hält"

Derart intensiv, dass man sogar einen noch stärkeren Süle erwarten könnte als vor seiner Verletzung: "Es war kein einfaches Jahr für mich, aber ich habe unglaublich hart an meinen Defiziten gearbeitet und viel in meinem Fitnessbereich getan. Ich bin einfach froh, dass mein Knie hält."

Vor seiner Verletzung war er beim FC Bayern der Abwehrboss. Auserkoren vom damaligen Bayern-Trainer Niko Kovac. Seinen Führungs-Posten in der Innenverteidigung übernahm David Alaba. Sportlich ersetzte ihn Boateng auf der halbrechten Position ohne Fehl und Tadel und sogar so stark, dass dessen Verbleib in München mindestens bis zu dessen Vertragsende 2021 wieder vorstellbar ist, nachdem er lange Zeit als wechselwilliger Verkaufskandidat galt.

Süle in beiden DFB-Partien im EInsatz?

Vom Titel des Abwehr-Bosses will er aber nichts wissen. Süle will stattdessen seine "Akzente" in die Mannschaft bringen und Verantwortung übernehmen. Er will eine noch präsentere Körpersprache an den Tag legen und verbal lauter werden.