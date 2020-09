HBL-Start am 1. Oktober: Bundesliga-Auftakt festgelegt

Die HBL startet am 1. Oktober ihre neue Saison © Imago

Die Diskussionen um einen verspäteten Start in der HBL sind beendet. Wie Präsident Uwe Schwenker verkündet, haben sich die 20 Bundesliga-Teams auf einen Termin geeinigt.

Ein verspäteter Saisonstart in der Handball Bundesliga (HBL) ist vom Tisch.

Die neue Spielzeit soll wie ursprünglich geplant am 1. Oktober beginnen. Darauf einigten sich die 20 Erstligisten am Dienstag in einer Telefonkonferenz.