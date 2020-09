US Open: Laura Siegemund scheitert in der ersten Runde gegen Elise Mertens

Für Laura Siegemund ist bei den US Open bereits in der ersten Runde Schluss. Erst muss die Deutsche wegen Regen warten, dann hat sie gegen eine Belgierin das Nachsehen.

Laura Siegemund ist bei den US Open in der ersten Runde gescheitert.

Die 32-Jährige aus Metzingen verlor am Dienstag gegen die an Position 16 gesetzte Belgierin Elise Mertens mit 2:6, 2:6. Beim fünften Anlauf bei den US Open scheiterte Siegemund zum dritten Mal an ihrer Auftakthürde.