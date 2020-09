Lionel Messi: Vater soll zu Treffen beim FC Barcelona fliegen

In den festgefahrenen Zwist zwischen dem FC Barcelona und dem wechselwilligen sechsmaligen Weltfußballer Lionel Messi könnte Bewegung kommen.

Wie der argentinische Sportsender TyC Sports berichtet, ist Messis Vater und Manager Jorge am Dienstag in seiner Heimatstadt Rosario in einen Privatflieger mit dem Ziel Barcelona gestiegen.