Vedad Ibisevic schon bei Schalke 04: Gründe für sein geringes Gehalt

Vedad Ibisevic ist bereits seit Montag in Gelsenkirchen. Der frühere Hertha-Stürmer wird bei Schalke 04 am Mittwoch den Medizincheck zu Ende bringen.

Wie SPORT1 erfuhr, ist Vedad Ibisevic am Montag auf Schalke angekommen und hat bereits am Dienstagvormittag Teile des obligatorischen Medizinchecks absolviert. Im Laufe des Mittwochs sollen die medizinischen Untersuchungen dann finalisiert werden.

Ibisevic wurde im Schalker Teamhotel "Courtyard by Marriott" in Gelsenkirchen gesichtet. Nach SPORT1-Informationen soll der Bosnier in den nächsten 48 Stunden einen Ein-Jahres-Vertrag unterschreiben und am Donnerstag sein erstes Training im königsblauen Trikot absolvieren. Beide Parteien sind sich über die Modalitäten einig.