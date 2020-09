AEW All Out 2020: Match-Card, TV, Live-Stream

Jungstar Sammy Guevara und die langjährige WWE-Größe Matt Hardy setzen bei der Großveranstaltung All Out am Sonntag ihre Fehde in einem Broken Rules Match fort. Zu den Matchklauseln gehört, dass der bald 46 Jahre alte Hardy - älterer Bruder von WWE-Star Jeff Hardy - AEW "für immer" verlassen muss, sollte er verlieren.

Jon Moxley und Chris Jericho im Einsatz, große Erwartungen an FTR

Die Matches bei AEW All Out 2020:

AEW World Championship: Jon Moxley (c) vs. MJF (Maxwell Jacob Friedman)

AEW World Tag Team Championship: Hangman Page & Kenny Omega (c) vs. FTR

AEW World Women's Championship: Hikaru Shida (c) vs. Thunder Rosa

Mimosa Mayhem Match: Orange Cassidy vs. Chris Jericho

Broken Rules Match: Matt Hardy vs. Sammy Guevara

Matt Cardona, The Natural Nightmares & Scorpio Sky vs. The Dark Order (Mr. Brodie Lee, Colt Cabana, Evil Uno & Stu Grayson)

Casino Battle Royale um ein künftiges World-Title-Match - bestätigte Teilnehmer: Brian Cage, Lance Archer, Darby Allin, Ricky Starks, The Butcher, The Blade, Eddie Kingston, Pentagon Jr., Rey Fenix