Spanien im Mega-Umbruch: Fati, Torres, Traoré und Co.

SPORT1 stellt vor dem Duell in der UEFA Nations League gegen Deutschland die acht Neulinge in der spanischen Nationalmannschaft vor.

Doch aus dieser ruhmreichen Zeit ist kaum noch einer im aktuellen Kader für das Duell in der UEFA Nations League zwischen Deutschland und Spanien am Donnerstag ( ab 20.45 Uhr im LIVETICKER ) zu finden: Iker Casillas, Piqué, Xavi, Andrés Iniesta und Fernando Torres sind passé – die Zukunft heißt unter anderem Eric García (ManCity), Sergio Reguilón (Real Madrid), Óscar Rodríguez (FC Sevilla), Ansu Fati (FC Barcelona) und Ferran Torres (ManCity).

Unai Simón / Torwart / 23 Jahre alt / Athletic Bilbao

In der vergangenen Saison 2019/20 gelang dem Basken der endgültige Durchbruch in Bilbao. Entsprechend wurde er nun erstmals für die spanische Nationalmannschaft nominiert. Mit der U21 wurde Simón 2019 Europameister - mit der U19 gelang ihm das 2015 auch. Perspektive: Hinter David de Gea und Kepa die klare Nummer drei - Konkurrent Pau López (AS Rom) schwächelte zuletzt.

Eric García / Innenverteidiger / 19 / Manchester City

Sergio Reguilón / Linksverteidiger / 23 / Real Madrid

Die letzten Jahre war hinten links kein Vorbeikommen an Jordi Alba, doch der 31-Jährige wurde ausgebootet. Reguilón könnte jetzt ein Nutznießer sein, nachdem er bei seiner Leihe für den FC Sevilla zu überzeugen wusste (acht Scorer-Punkte in 38 Einsätzen). Perspektive: Das Real-Talent wird sich gegen José Gayà (25/FC Valencia) und Juan Bernat (27/PSG) behaupten müssen - ein offenes Rennen.

Mikel Merino / Defensiver Mittelfeldspieler / 24 / Real Sociedad

Nachdem der Mittelfeldabräumer beim BVB nicht richtig Fuß fassen konnte, hat der 24-Jährige in San Sebastian sein Glück gefunden. In 74 Einsätzen verbuchte Merino zehn Tore und sechs Assists und ist zum Führungsspieler gereift. Perspektive: Auf der Sechs ist der 32-jährige Sergio Busquets (116 Länderspiele/FC Barcelona) gesetzt und mit dem 24-jährigen Rodri (11 Länderspiele/ManCity) steht der Nachfolger schon parat. Merino wird sich gedulden müssen, denn gerade im zentralen Mittelfeld ist die Konkurrenz defensiv wie offensiv am größten. Fabián Ruiz (24/SSC Neapel) und Thiago (29/FC Bayern) können ebenfalls auf der Sechs und der Acht spielen, genauso wie die nicht nominierten Saúl Ñíguez (25/Atlético Madrid), Koke (28/Atlético Madrid) und Dani Ceballos (24/Real Madrid).

Óscar Rodríguez / Offensiver Mittelfeldspieler / 22 / FC Sevilla

Mit seinen starken Leistungen (32 Einsätze/elf Scorer-Punkte) bei CD Leganés spielte sich der Offensiv-Künstler in den Fokus zahlreicher Klubs. Den Zuschlag erhielt der FC Sevilla, der 15 Millionen Euro an Real Madrid überwies. Perspektive: Luis Enrique will wohl sehen, wie sich Rodríguez auf der großen Bühne präsentiert. Sein Konkurrent Dani Olmo (22/RB Leipzig) hat zwar auch nur einen Länderspieleinsatz vorzuweisen, führte aber die spanische U21 zum EM-Titel 2019 und sammelte schon Champions-League-Erfahrung mit RB und Dinamo Zagreb. Auf die Zehn schielt aber auch Dani Ceballos.

Ansu Fati / Linksaußen / 17 / FC Barcelona

Das wohl aktuell größte Talent des spanischen Fußballs legte einen kometenhaften Aufstieg hin, nachdem der Linksaußen in der Saison 2019/20 eigentlich für Barcas U19 vorgesehen war. Doch als Lionel Messi, Ousmane Dembélé und Luis Suárez verletzt waren, zog ihn Coach Ernesto Valverde in die erste Mannschaft hoch und ließ ihn mit 16 Jahren, 9 Monaten und 25 Tagen gegen Betis Sevilla debütieren. Der Rest ist schnell erzählt - es folgten 33 Einsätze, acht Tore und ein Assist. Und mit 17 Jahren steht Ansu Fati nun vor seinem Debüt für Spanien. Perspektive: Sein größter Konkurrent auf dem linken Flügel ist Marco Asensio (24/Real Madrid), doch auch der nicht nominierte Mikel Oyarzabal (23/Real Sociedad) mischt noch mit. Nichtsdestotrotz: Die Zukunft gehört dem Barca-Juwel.

Die Talentschmiede des FC Barcelona feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. Zum 40. Geburtstag zeigt SPORT1 auf, welche heutigen Weltstars La Masia durchlaufen haben. Mit dem 16-jährigen Ansu Fati schickt sich zum Beispiel das nächste Wunderkind an, auf der großen Fußball-Bühne durchzustarten © Mpx Images

Mit einem Tor und einer Vorlage innerhalb der ersten sieben Minuten hat Fati jüngst die Katalanen beim 5:2 (2:1) gegen den FC Valencia zum Sieg geführt © Getty Images / SPORT1

Nicht Lionel Messi. Nicht Luis Suarez. Nicht Antoine Griezmann, sondern das erst 16 Jahre alte Mega-Juwel war danach in den Medien der gefeierte Held: "Ansu Fatis unglaubliche Nacht. Barcelonas Schatz zeigt den Weg", titelte die "Marca" © Getty Images

Die SUPERSTARS beim FC Barcelona - LIONEL MESSI: Seit 2003 im Klub. In La Masia ausgebildet und beim FC Barcelona zum Weltfußballer aufgestiegen. zahlreiche Titel errungen und in 687 Spielen 603 Tore erzielt und 242 aufgelegt. Einer der Besten aller Zeiten – ein Stürmer, der seinesgleichen sucht, auch mit 32 Jahren noch © Getty Images

JORDI ALBA: Der Linksverteidiger ist bei Barca genauso gesetzt wie in der spanischen Nationalmannschaft. Der 30-Jährige ist seit 2004 bei der Blaugrana und blickt ebenfalls auf eine bemerkenswerte Titelsammlung © Getty Images

SERGIO BUSQUETS: Der spielstarke Sechser trat in die großen Fußstapfen seiner Vorgänger – die der Barca-Legenden Pep Guardiola, Xavi und Iniesta. Der 31-Jährige hat aber alle Erwartungen erfüllt und seit 2008 abgeliefert © Getty Images

SERGI ROBERTO: Der 27-Jährige ist eine Allzweckwaffe, kann im zentralen Mittelfeld spielen sowie die rechte Flanke defensiv wie offensiv beackern. Sein Marktwert liegt aktuell bei 50 Millionen Euro, das sagt viel über seine Klasse © Getty Images

GERARD PIQUE: Der Abwehrboss spielt seit gefühlt einer Ewigkeit bei den Katalanen (seit 2002 im Verein), dabei stand das Eigengewächs von 2004 bis 2008 bei ManUnited unter Vertrag. 2008 kehrte der Katalane in seine Heimat zurück und stemmte einige Trophäen in den Himmel © Getty Images

CARLES ALENA: Der 21-Jährige wird behutsam als Nachfolger von Busquets aufgebaut und hat jetzt schon einen Marktwert von 30 Millionen Euro. Der Mittelfeldspieler durchlief seit 2014 alle Abteilungen von La Masia und hat sein Potenzial schon mehrmals nachgewiesen © Getty Images

ANDRES INIESTA: Mittlerweile in Japan beim Podolski-Klub Vissel Kobe aktiv, davor von 1996 bis 2018 bei Barcelona unter Vertrag. Eine lebende Barca-Legende, die alle Titel ihr Eigen nennt © Imago

CARLEY PUYOL: Der Innenverteidiger mit langer Lockenpracht spielte nur für einen Verein - für Barca. 1992 ging es in der Jugend als 14-Jähriger los, 1999 Profi-Debüt und von 2004 bis 2014 Mannschaftskapitän. 22 Titel gewann der heutige Spielerberater mit Barca © Imago

XAVI: Der 39-Jährige beendete im Sommer 2019 bei Al Saad seine ruhmreiche Karriere. Davor führte er zusammen mit Iniesta im Mittelfeld Regie und führte Barca von 1995 bis 2015 zu zahlreichen Titeln. Eine wahre Legende des Klubs © Getty Images

VICTOR VALDES: Der Keeper trug das rot-blaue Trikot von 2000 bis 2014 voller Stolz und genießt beim katalanischen Klub Kult-Status. Der Trophäenschrank des nicht mehr aktiven Fußballers ist ordentlich gefüllt – 2017 ließ er in Middlesbrough seine Karriere ausklingen © imago

PEP GUARDIOLA: Prägte als Barca-Trainer eine Ära! Doch nicht nur als Coach, sondern auch als Spieler bei den Katalanen eine Legende und äußerst erfolgreich. Zwölf Trophäen räumte der damalige Mittelfeld-Star mit Barcelona ab – sieben weitere als Coach © Getty Images

THE NEXT GENERATION beim FC Barcelona - ANSU FATI: 16 Jahre alt, drei Profi-Einsätze, zwei Tore, eine Vorlage. Der neue Stern am Fußball-Himmel soll nun die spanische Staatsangehörigkeit annehmen, um für die Furia Roja zu spielen. "Der Verband arbeitet daran, er will immer die besten Spieler haben. Aber am Ende ist es eine Entscheidung des Spielers", so Nationaltrainer Robert Moreno: "Er ist eine Freude für Barcelona. Er muss jetzt ruhig bleiben, und ich hoffe, dass er das ist" © Getty Images

CARLES PEREZ: Im ganzen Hype um Ansu Fati ging unter, dass der Rechtsaußen auch stark aufgespielt hat. Der 21-Jährige verbuchte in vier Spielen für die erste Mannschaft drei Scorer-Punkte. Seit 2012 für Barca aktiv © Getty Images

RIQUI PUIG: Der 20-Jährige debütierte in der vergangenen Saison 2018/19 für Barcelona nach starken Auftritten in der Zweitvertretung (sieben Assists). Der nur 1,69 Meter große Mittelfeldspieler erinnert nicht nur wegen der Größe stark an Iniesta, sondern vor allem wegen seiner Passgenauigkeit und des Auges für die Mitspieler – seit 2013 in La Masia © Getty Images

JUAN MIRANDA: Der Linksverteidiger soll für die nächsten zwei Jahre beim FC Schalke 04 Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln. Barca gewährte keine Kaufoption und kann den 19-Jährigen bei entsprechender Entwicklung schon nach einem Jahr wieder zurückholen – seit 2014 bei den Katalanen © Getty Images

Diese TALENTE konnten sich beim FC Barcelona NICHT DURCHSETZEN - BOJAN KRKIC: Das einstige Wunderkind wurde 1999 in Barcas Jugendakademie aufgenommen und brach in sechs Jahren zahlreiche Vereinsrekorde. Sein Profi-Debüt feierte er mit 17 Jahren und gewann zweimal die Champions League. Doch als Alexis Sánchez verpflichtet wurde, erhielt der spanische Nationalspieler 2011 die Freigabe und wechselte zur Roma. Über Milan, Amsterdam, Stoke, Mainz, Alavés landete der 29-Jährige nun in Montreal © Getty Images

GIOVANI DOS SANTOS: Der mexikanische Nationalspieler durchlief von 2002 bis 2008 alle Abteilungen der Katalanen und wurde dann an Tottenham Hotspur verkauft, ehe der Offensiv-Allrounder durch Europa tingelte, dann in der MLS lange spielte und nun mit 30 Jahren wieder in seiner Heimat bei FC América aktiv ist © Getty Images

JONATHAN DOS SANTOS: Der jüngere Bruder von Giovani trug von 2005 bis 2014 das Trikot der Blaugrana, aber auch ihm blieb der Durchbruch bei den Katalanen verwehrt. Seine besten Jahre hatte der Mittelfeldakteur beim FC Villarreal – seit 2017 in der MLS für LA Galaxy aktiv © Getty Images

ORIOL ROMEU: Von 2004 bis 2011 in Katalonien unter Vertrag, floh der Mittelfeldabräumer zum FC Chelsea. Doch auch dort lief es nicht rund. Nach Stationen beim FC Valencia und VfB Stuttgart geht es beim FC Southampton für den 27-Jährigen langsam bergauf © Getty Images

SANDRO RAMIREZ: 2016 verließ der Stürmer Barca nach sieben Jahren und spielte dann bei Málaga so stark auf, dass der FC Everton ihn nach nur einem Jahr auf die Insel lockte. In der Premier League war es für den 24-Jährigen wie verhext, sodass er dreimal verliehen wurde – nach den Stationen Sevilla und San Sebastian spielt er nun in Valladolid © Getty Images

MUNIR EL HADDADI: Führte Barcas U19-Team 2014 mit elf Toren zum UEFA-Youth-League-Titel, debütierte 2015 am 1. Spieltag gegen Elche und traf gleich zum 2:0. Obgleich der 24-Jährige als The Next Big Thing bei den Katalanen gefeiert wurde, schloss sich der Stürmer 2019 dem FC Sevilla an © facebook

ANTONIO SANABRIA: Der Paraguayer konnte sich in Barcelona auch nicht durchsetzen und wechselte von 2014 an von Klub zu Klub: Sassuolo, Roma, Gijon, Betis Sevilla und nun der FC Genua. Mit 23 Jahren könnte es der Mittelstürmer aber noch packen © Getty Images

ADAMA TRAORÉ: Zusammen mit Munir wirbelte er 2014 durch die Abwehrreihen der Gegner und gewann die UEFA Youth League. Mit 17 Jahren feierte er sein Profi-Debüt, doch auch dem Rechtsaußen gelang es nicht, sich im Star-Ensemble festzuspielen. 2015 für zehn Millionen Euro zu Aston Villa, 2016 für 8,25 Millionen Euro nach Middlesbrough, 2018 für 20 Millionen Euro zu Wolverhampton, wo die Leistungskurve des 23-Jährigen wieder nach oben geht © Getty Images

JORDI MBOULA: Der Spanier mit Wurzeln im Kongo spielte seit 2010 für Barca, ehe er bereits mit 18 Jahren das Weite suchte und nach Monaco wechselte. Dabei gibt es zahlreiche Highlight-Clips, in denen der Flügelstürmer seine Gegner alt aussehen lässt. Mittlerweile ist der 20-Jährige an Cercle Brügge verliehen und versucht seine Karriere neu anzukurbeln © Getty Images

Diese BARCA-TALENTE STARTETEN bei anderen TOP-KLUBS DURCH - DANI OLMO: Von 2007 bis 2014 bei Barca, in der Jugend sogar Kapitän. Dann der Wechsel zu Dinamo Zagreb, wo der 21-Jährige absoluter Leistungsträger ist. Führt im Mittelfeld gekonnt Regie, abschlussstark und passsicher. Führte Spanien zum U21-EM-Titel und spielte sich so in den Fokus zahlreicher Top-Klubs © Getty Images

MAURO ICARDI: Nachdem dem Argentinier bei Barca zwischen 2008 und 2011 nicht der Durchbruch gelang, ließ er sich erst an Sampdoria Genua ausleihen, dann verkaufen. Bei Inter Mailand Top-Torjäger, Vereinsikone, Kapitän, bis er vor kurzem im Streit per Leihe zu PSG abgeschoben wurde © Getty Images

THIAGO ALCÁNTARA: Bei den Katalanen nie so wirklich wertgeschätzt, holte ihn Guardiola zum FC Bayern mit den berühmten Worten: "Thiago oder nix". In München gewann der 28 Jahre alte Spielmacher 14 Titel – weitere dürften noch folgen © Getty Images

HECTOR BELLERIN: Der Rechtsverteidiger verließ wie einige andere Talente schon in jungen Jahren La Masia und schloss sich 2011 dem FC Arsenal an. Der 24-Jährige gilt als einer der schnellsten Verteidiger, wird aber aufgrund einiger Verletzungen immer wieder zurückgeworfen © Getty Images

ANDRÉ ONANA: Der kamerunische Nationaltorwart hütete von 2010 bis 2015 das Tor der Nachwuchsteams des FC Barcelona und wechselte dann zu Ajax Amsterdam. Dort nun Stammspieler und ein Top-Keeper © Getty Images

ALEJANDRO GRIMALDO: Von 2008 bis 2016 bei Barca unter Vertrag, floh der 23-Jährige zu Benfica Lissabon und gilt mittlerweile als eines der größten Talente auf der Linksverteidiger-Position. Sein Marktwert liegt bei 32 Millionen Euro – Tendenz steigend © Imago

GERARD DEULOFEU: Zwischen 2010 und 2018 wurde der Rechtaußen immer wieder verliehen, dann verkauft und wieder zurückgeholt nach Barcelona, ehe der 25-Jährige sich dann im Vorjahr dem FC Watford anschloss und dort unverzichtbar ist © Getty Images

KEITA BALDÉ: Nach sieben Jahren in La Masia wechselte der senegalesische Nationalstürmer 2011 für läppische 300.000 Euro zu Lazio Rom. 2017 bezahlte dann Monaco stolze 30 Millionen Euro für den 24 Jahre alten Linksaußen © Getty Images

MARC BARTRA: Der Ex-Dortmunder spielte von 2002 bis 2016 bei den Katalanen, nach zwei Jahren beim BVB zog er weiter zu Betis Sevilla, wo der 28-Jährige der Abwehrchef der Andalusier ist. 14-mal lief er für die Furia Roja auf © Getty Images

PEDRO: In elf Spielzeiten für Barca kam der Rechtsaußen auf 321 Spiele, 99 Tore und 62 Assists. Trotzdem wurde er unterschätzt und 2015 vom Hof gejagt. Seitdem ist der 32-Jährige beim FC Chelsea Publikumsliebling und einer der Leistungsträger © Getty Images