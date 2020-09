Antonio Rüdiger ärgert sich über Rassismus und freut sich auf Havertz

"In England oder Deutschland stand noch nie ein Polizist mit einer Waffe vor mir. Da drüben (in den USA) ist das ein bisschen verrückt. Irgendwann reicht es dann", erklärte der Innenverteidiger am Dienstag auf der Pressekonferenz vor den deutschen Spielen in der Nations League gegen Spanien (Nations League: Deutschland - Spanien am Donnerstag ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) und die Schweiz (Sonntag, 20.45 Uhr) .