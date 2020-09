Der FTW Summer Showdown - das 1. Valorant-Turnier nur für Frauen

Der FTW Summer Showdown wird das erste Valorant-Turnier sein, an dem nur Frauen-Teams mitmachen werden © Spector Gaming

Am 12. September wird es das erste Valorant-Tournament geben, bei dem ausschließlich Frauen mitmachen werden.

Der FTW Summer Showdown, wobei FTW für "For The Woman" steht, wird gehostet von Nerd Street Gamers und Spectator Gaming. Zu gewinnen gibt es 10.000 US-Dollar. Insgesamt werden acht nur aus Frauen bestehende Teams an den Start gehen. Gesponsert wird das Ganze unter anderem von T1, deren eSports-Team zu Teilen Spectator Gaming gehört.