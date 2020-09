MLB: Drei Spielausfälle bei den Oakland Athletics durch Corona.

In der MLB führen positive Coronatests von Profis von den Oakland Athletics zu Spielverlegungen. Insgesamt fallen für das Team drei Spiele aus.

In der MLB sind weitere Spiele aufgrund eines positiven Coronatests bei den Oakland Athletics verschoben worden.

Die MLB teilte mit, dass zwei Partien der Seattle Mariners gegen Oakland am Dienstag und Mittwoch aus "Vorsicht" auf unbestimmte Zeit verlegt worden sind. Bereits am Sonntag sollten die Athletics bei den Houston Astros antreten, doch das Match wurde aufgrund eines positiven Tests bei Oakland am Samstag verschoben.