FC Bayern - FC Sevilla: Supercup soll trotz Ungarns Grenzschließung stattfinden

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) arbeitet weiter an einer Ausrichtung des Spiels gegen den FC Sevilla am 24. September in Budapest. Die UEFA teilte auf SID-Anfrage mit, dass sie "eng mit dem ungarischen Fußballverband und seiner Regierung" zusammenarbeite, "um Maßnahmen umzusetzen, die die Gesundheit aller Zuschauer und Teilnehmer des Spiels gewährleisten".