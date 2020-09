Medien: Lionel Messi droht saftige Geldstrafe beim FC Barcelona

Streikprofi Messi: Wie er jetzt gegen Barca in den Krieg zieht

Dem sechsmaligen Weltfußballer Lionel Messi, der am Montag das Auftakttraining des katalanischen Renommierklubs FC Barcelona geschwänzt hatte, droht eine saftige Geldstrafe, sollte er weiter die Trainingseinheiten von Barca boykottieren.

Der 33 Jahre alte Superstar will nach 20 Jahren im Verein den Ex-Meister unbedingt verlassen. Es droht eine juristische Auseinandersetzung, weil der Klub davon ausgeht, dass die Klausel für einen vorzeitigen Vertragsausstieg von Messi nicht mehr gültig ist.

Vertragsstrafe: 25 Prozent des Monatsgehalts

Fast schon erwartungsgemäß hatte der neue Barca-Coach Ronald Koeman am Montagabend zum Trainingsauftakt vergeblich auf Messi gewartet. In spanischen Medien wird nun über eine Vertragsstrafe in Höhe von 25 Prozent des Monatsgehalt spekuliert.