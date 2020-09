Serge Gnabry und Leroy Sané: Neue Flügelzange nach Robbéry-Ära?

Am 1. September 2018 räumte Franck Ribéry im Bundesligaspiel des FC Bayern beim VfB Stuttgart 13 Minuten vor Schluss das Feld und klatschte an der Seitenlinie mit seinem designierten Nachfolger ab: Serge Gnabry - der zwei Jahre nach seinem Debüt für die Bayern auch offiziell in die Fußstapfen Ribérys getreten ist.

Ribéry würdigt seinen Nachfolger Gnabry

"Der Chefkoch mit der 7!", twitterte der Franzose in Anlehnung an Gnabrys typischen Torjubel und bezeichnete ihn kumpelhaft als Bruder: "Du verdienst die Nummer frero! Viel Erfolg damit und mach mich stolz!"

Sané übernimmt legendäre 10 von Robben

"Ich habe mich für diese Nummer entschieden, weil ich Verantwortung übernehmen und vorangehen will", erklärte Sané bei seiner Vorstellung im Juli . "Ich habe meine Ziele und die will ich erreichen, mache mir da aber keinen Druck wegen der Nummer."

In die Rolle des Triple-Helden schlüpfte nun in Lissabon mit Kingsley Coman einer, der bei Bayern schon seit 2015 als Erbe von Ribéry und Robben galt, immer wieder jedoch von schweren Verletzungen zurückgeworfen wurde. Trainer Hansi Flick plant aber auch für die neue Saison fest mit dem 24-jährigen Franzosen, ein Verkauf war nie ein Thema.

Coman muss um seinen Platz bei Bayern kämpfen

Neue Nummer als Belohnung für Gnabrys Entwicklung

Gnabry hat mit 23 Toren in 46 Pflichtspielen in der abgelaufenen Saison eine starke Quote vorzuweisen. Er ist eines der Gesichter des erfolgreichen Umbruchs bei den Bayern. Sein Vertrag läuft allerdings nicht mehr allzu lange, nur noch bis 2023. Die Vergabe der Nummer 7 an ihn kann daher auch als Vertrauensbeweis gewertet werden.