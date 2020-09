Wegen Corona - Worlds ohne vietnamesische Teams

Die League-of-Legends-Weltmeisterschaft 2020 startet am 25. September in Shanghai © Riot Games

Laut ESPN werden die beiden vietnamesisches League-of-Legends-Top-Teams aufgrund der in Vietnam geltenden Coronavirus-Restriktionen nicht an den kommenden LoL-Weltmeisterschaften teilnehmen können.

Kein Weg zurück..?

China hingegen gilt als das Land, in dem die Pandemie wohl ihren Ursprung hat und der Virus dort verantwortlich ist für tausende von Todesfällen. Die Angst der beiden vietnamesischen Teams nach einem Aufenthalt in Shanghai, wo die Worlds stattfinden werden, nicht mehr nach Hause zurück kehren zu können, ist also in gewissem Maße verständlich.