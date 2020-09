Florian Wirtz: Der Nachfolger von Kai Havertz bei Bayer Leverkusen

Kai Havertz wird aller Voraussicht nach von Bayer Leverkusen zum FC Chelsea wechseln. Doch die Werkself hat in Florian Wirtz bereits einen potenziellen Nachfolger in den eigenen Reihen.

Während viele Fußballer nach so einem wunderbaren Tor wohl ausschweifend gefeiert hätten, klatschte Wirtz nur kurz mit Mitspieler Charles Aranguiz ab und lief zurück in die eigene Hälfte. Sein persönlicher Höhepunkt konnte ihn nicht über die 2:4-Pleite gegen die Bayern hinwegtrösten.

Die verhaltene Reaktion des 17-Jährigen zeigt, wie ehrgeizig er ist, dass er ungern verliert und der Team-Gedanke ihm viel mehr bedeutet als sein geschichtsträchtiges Tor. Nichtsdestotrotz kann Wirtz, der noch in der B-Jugend spielen dürfte, auf eine gute Rückrunde mit neun Profi-Einsätzen zurückblicken. Zur Belohnung wurde er als beste deutscher U17-Spieler mit der Fritz-Walter-Medaillen in Gold ausgezeichnet.

Havertz-Vergleich kommt für Wirtz noch zu früh

Nicht von ungefähr wird der Shooting Star jetzt schon mit Kai Havertz, der am Freitag beim FC Chelsea einen Fünf-Jahres-Vertrag unterschrieb , verglichen. "Wenn er gesund bleibt, ist er mindestens ein Spieler der Kategorie Havertz", sagte Jörg Jakobs, der Nachwuchsleiter des 1. FC Köln, wo Wirtz in der Jugendabteilung spielte, dem Kicker : "Florian kann alles, hat enormen Spielwitz, starke Technik, unglaubliche Spielintelligenz, ist schnell mit dem Ball, kann dribbeln."

Kai Havertz, Nicolò Zaniolo und Moise Kean habe eine Sache gemeinsam. Sie sind unter 20 und trafen in ihren Ligen schon mehrfach. Doch wer ist der beste Teenie-Torschütze in Europas Topligen? SPORT1 macht den Check. © SPORT1-Montage: Davina Knigge/ Getty Images

PLATZ 10, 3 Tore - OZAN KABAK (VfB Stuttgart): Er ist einer der wenigen Lichtblicke der tristen Stuttgarter Saison. Im Winter für 11 Millionen Euro von Galatasaray Istanbul verpflichtet, traf Kabak (l.) in der Rückrunde bereits drei Mal - als Innenverteidiger wohlgemerkt © Getty Images

PLATZ 10, 3 TORE - DWIGHT MCNEIL (FC Burnley): Er ist das größte Talent des FC Burnley. Trotz seiner 19 Jahre absolvierte McNeil bereits 18 Premier-League-Spiele. Neben seinen drei Treffern legte er auch fünf auf © Getty Images

PLATZ 8, 4 TORE - NICOLÒ ZANIOLO (AS Rom): Das Wunderkind der Roma hat sich in der Rückrunde einen Stammplatz bei den Hauptstädtern ergattert. Der 19-Jährige, an dem gerüchteweise auch die Bayern Interesse haben sollen, traf in dieser Saison bereits vier Mal © Getty Images

Anzeige

PLATZ 8, 4 TORE - CUCHO HERNANDEZ (SD Huesca): Der Aufsteiger in La Liga wird wohl auch wieder absteigen, SD Huesca ist Tabellenschlusslicht. Das dürfte auch gleichzeitig den Abschied von Cucho Hernandez (r.) bedeuten, der Kolumbianer gehört dem FC Watford. Mit vier Treffern ist er zweitbester Schütze von Huesca © Getty Images

PLATZ 6, 5 TORE - ANDREA PINAMONTI (Frosinone Calcio): Pinamonto gehört eigentlich Inter Mailand, ist aber an Abstiegskandidat Frosinone Calcio verliehen. Dort netzte er bereits fünf Mal. Die Nerazzurri dürfen sich im Sommer auf die Rückkehr ihres Talents freuen © Getty Images

PLATZ 6, 5 TORE - SAMUEL CHUKWUEZE (FC Villarreal): 10 Millionen Euro beträgt bereits der Marktwert des 19 Jahre alten Nigerianers (Quelle: "transfermarkt.de"). Fünf Saisontore erzielte Chukwueze bislang für Villarreal © Getty Images

PLATZ 5, 6 TORE - MOISE KEAN (Juventus Turin): Das Juve-Juwel war in der Hinrunde noch kein Faktor bei der alten Dame, in den vergangenen Wochen explodierte er dann. Erzielte bislang sechs Saisontore, alle in den vergangenen sechs Partien © Getty Images

Anzeige

PLATZ 4, 7 TORE - REISS NELSON (TSG 1899 Hoffenheim): Sieben Tore erzielte das englische Offensivtalent bislang für die Kraichgauer. Nelson gehört zum Bedauern des Hoffenheim-Fans jedoch dem FC Arsenal. Nach derartig starker Saison erscheint eine Weiterverpflichtung wohl unrealistisch © Getty Images

PLATZ 3, 8 TORE - RAFAEL LEAO (OSC Lille): Nicht nur der von halb Europa gejagte Nicholas Pepe ist verantwortlich für den Höhenflug von Lille, auch der 19-Jährige Rafael Leao trägt daran mit acht Toren einen gewaltigen Anteil © Getty Images

PLATZ 2, 10 TORE - JADON SANCHO (Borussia Dortmund): Sancho traf am vergangenen Wochenende erneut doppelt, schraubt damit sein Torekonto in dieser Bundesliga-Saison auf zehn. Dazu gab er überragende 16 Vorlagen. Doch bester Teenie-Torschütze ist er nicht © Getty Images