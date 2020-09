US Open 2020: 3. Tag mit Zverev & Kerber LIVE im TV, Stream, Ticker

Am dritten Tag der US Open beginnt die zweite Runde. In dieser erwartet Alexander Zverev einen No-Name, während Angelique Kerber auf eine Deutsche trifft.

Die US-Open befindet sich am dritten Turniertag bereits in vollem Gange. Am Mittwoch kämpfen die besten Tennisspieler der Welt um den Einzug in die dritte Runde. (Spielplan und Ergebnisse der US Open)