WWE: Brock Lesnar ohne Vertrag - UFC oder AEW Optionen?

Brock Lesnar kassiert bei WWE gigantisches Gehalt

Lesnars Vertragsverhältnis zu WWE sei demnach mit WrestleMania 36 an sein Ende gelangt, der 43-Jährige verlor dort den WWE-Titel an den noch immer amtierenden Drew McIntyre - der Startschuss für die nächste Verhandlungssaga zwischen WWE und Lesnar.

Das "Beast Incarnate", das 2014 die legendäre WrestleMania-Siegesserie des Undertaker beenden durfte , hatte seine Ausnahmestellung bei WWE in den vergangenen Jahren immer wieder gesichert, indem es sich nie allzu lang an die Liga band und immer neue, lukrative Verträge aushandelte.

Er ist ein Wrestling-Superstar - aber seine äußerst turbulente Sportkarriere führte ihn auch in die NFL und zur UFC. SPORT1 blickt auf die Karriere von Brock Lesnar - und gibt Einblicke in sein gut gehütetes Privatleben © SPORT1-Montage: Marc Tirl / Getty Images / Imago / WWE

Der junge Brock Edward Lesnar (nein, es ist kein Künstlername) tut sich schon an High School und College sportlich hervor. Lesnar, geboren 1977 und aufgewachsen als Milchfarmer-Sohn in South Dakota, wird als Ringer Schwergewichts-Champion der NCAA, gewinnt 106 seiner 111 Kämpfe in seiner Hochschulsport-Karriere © Imago

WWE nimmt Lesnar im Jahr 2000 unter Vertrag und schickt ihn zur damaligen Talententwicklungs-Liga OVW. Er bildet dort zunächst ein Team mit seinem College-Zimmergenossen Shelton Benjamin - die "Minnesota Stretching Crew" © WWE Network

Ein anderer Star der Zukunft, auf den Lesnar im Ohio Valley trifft - der mächtige "Leviathan", später besser bekannt als Batista © WWE Network

Lesnar steigt 2002 in den Hauptkader auf, der nach dem Ende der glorreichen Attitude Era dringend neue Stars braucht. Mit Paul Heyman als Manager bekommt Lesnar einen Blitz-Push an die Spitze © WWE

Binnen fünf Monaten wird der kolossale, aber auch athletisch und technisch begabte Lesnar zum WWE-Champion aufgebaut, mit 25 Jahren der jüngste aller Zeiten, bis heute © Imago

Früher Höhepunkt der steilen Karriere: Lesnar bestreitet 2003 den Hauptkampf der größten WWE-Show WrestleMania, hier bei einer Vorab-Pressekonferenz mit Gegner Kurt Angle (r.) und Legende Hulk Hogan © Imago

Lesnar besiegt den Ringer-Olympiasieger von 1996 und größten Rivalen seiner jungen Jahre (legendär: Lesnars verpatzter Salto beim Versuch, das Match mit der Shooting Star Press zu beenden), wird wieder Champion und ist auf dem Gipfel etabliert. Das Problem: Er fühlt sich dort nicht wohl © WWE

Lesnar erlebt das stressige Leben als Vollzeit-WWE-Star als Tortur, wird alkohol- und schmerzmittelabhängig. Er trinkt zwischenzeitlich eine Flasche Wodka pro Tag und hat heute nach eigenen Angaben keine Erinnerungen mehr an die damalige Zeit © Imago

Kurz vor WrestleMania 20 im Jahr 2004 sickert ein scheinbar unglaubliches Gerücht durch: Lesnar will WWE verlassen und eine zweite Karriere als Footballer in der NFL versuchen. Die Fans in New York buhen Lesnar und Gegner Bill Goldberg (der ebenfalls vor dem Abschied steht) aus der Halle © Imago

Lesnar vollzieht dann tatsächlich den spektakulären Schnitt: Er sattelt mit 26 Jahren auf Football um, das er zuletzt an der High School unter Wettbewerbsbedingungen gespielt hat. Die Minnesota Vikings sind interessiert und nehmen ihn nach einem Probetraining unter Vertrag © Getty Images

Unter großer öffentlicher Anteilnahme bestreitet Lesnar als Defensive Tackle mehrere Preseason-Spiele mit den Vikings, hier gegen die Kansas City Chiefs © Imago

Lesnar - von den Folgen eines Motorradunfalls gehandicappt - kann die Vikings letztlich nicht überzeugen, sie entlassen ihn im August 2004. Das Angebot, in der NFL Europe zu spielen, lehnt Lesnar aus familiären Gründen ab © Imago

Im Herbst 2005 kehrt Lesnar schließlich doch in den Ring zurück, wird gegen Masahiro Chono Champion der japanischen Liga NJPW. WWE verklagt Lesnar deswegen: Der Auflösungsvertrag sah eigentlich ein Auftrittsverbot für andere Ligen vor. Lesnar lässt es drauf ankommen - und kommt letztlich damit durch © NJPW

Nach diversen Irrungen und Wirrungen zieht sich Lesnar 2007 doch wieder aus dem Wrestling zurück und verfolgt dafür eine weitere neue Karriere weiter: Er bestreitet echte Kämpfe als MMA-Fighter, 2006 beginnt er erfolgreich mit einem Sieg über Min Soo Kim in der japanischen Promotion "Hero's" © Imago

Ein WWE-Wrestler als echter Kämpfer? Das Vermarktungs-Potenzial dieser Idee erkennt schließlich auch der US-Marktführer UFC und nimmt Lesnar 2008 unter Vertrag. Im Octagon erweist sich Lesnar dann auch als absolutes Zugpferd, er wird zu einer der größten Gelddruckmaschinen in der Ära vor Conor McGregor © Imago

Lesnar hat bei der UFC auch sportlich Erfolg, sein Hintergrund als Ringer hilft ihm, die Umstellung von Showkampf auf Wettbewerbs-Sport erfolgreich zu meistern: Er besiegt Randy Couture im November 2008 durch technischen K.o. und wird Schwergewichts-Champion © Imago

2011 beendet Lesnar nach dem Titelverlust gegen Cain Velasquez und einer weiteren Niederlage gegen Alistair Overeem seine UFC-Karriere, geplagt von gesundheitlichen Problemen. Im April 2012 folgt der nächste Paukenschlag: Er meldet sich mit einer Attacke auf Superstar John Cena bei WWE zurück © WWE

Lesnar - gelockt mit einem lukrativen Multi-Millionen-Dollar-Teilzeitvertrag, der seine früheren Probleme mit WWE zur Makulatur macht - kommt mit einer neuen Glaubwürdigkeit als realer Fighter zurück in die Showkampf-Liga und wird dort zum größeren Phänomen als je zuvor © Imago

Höhepunkt des zweiten Engagements: Lesnar darf 2014 die legendäre WrestleMania-Siegesserie des Undertaker beenden und hinterlässt damit einen Fußabdruck in der Wrestling-Geschichte, der all seine Titelgewinne überdauern wird © Imago

2016 überrascht Lesnar erneut mit einer Karriere-Wende. Er entschließt sich zu einer Rückkehr zur UFC © Getty Images

Lesnar besiegt Mark Hunt (für das Lesnar die Rekord-Kampfbörse von 2,5 Millionen Dollar erhält) in einem eigentlich als Aufbaukampf für einen weiteren Titelfight geplantem Duell - fällt aber durch einen Dopingtest. Ein illegaler Östrogen-Blocker wird in seinem Blut gefunden © Getty Images

Der Dopingfall wirft auch einen Schatten auf seine WWE-Karriere, zumal die Promotion danach eine vielsagende Volte schlägt: Sie verkündet, dass ihre Anti-Doping-Regeln für Lesnar nicht gelten würden. Die sei nur zur medizinischen Vorsorge für die Vollzeit-Performer gedacht und betreffe Lesnar daher nicht © Imago

Lesnars WWE-Karriere geht also ungestört weiter. Im Herbst 2016 bestreitet er eine bemerkenswerte Fehde gegen seinen alten Rivalen Goldberg, der mit fast 50 ein Comeback feiert und Lesnar in Sekundenschnelle besiegen darf. Lesnar bekommt bei WrestleMania 33 seine Rache und wird Universal Champion © WWE 2016 All Rights Reserved

Vom Flirt mit der UFC mag Lesnar weiter nicht lassen: 2018 crasht er in Las Vegas die Siegesfeier des frisch gekürten Schwergewichts-Champions Daniel Cormier. Der sich andeutende Kampf kommt aber letztlich doch nicht zustande, weil die UFC und Lesnar sich nicht auf die Vertragskonditionen einigen können © Getty Images

Ein seltenes Bild, zumindest für die, die ihn nicht persönlich kennen: Lesnar mit Ehefrau Rena, mit der er seit 2006 verheiratet ist und zwei gemeinsame Kinder hat (zwei weitere hat Lesnar mit einer vorherigen Verlobten). WWE-Fans, die lange dabei sind, wird Lesnars zehn Jahre ältere Gattin bekannt vorkommen ... © Getty Images

... sie war in der Attitude Era als Sable einer der weiblichen Topstars der früheren WWF und mehrte ihren Ruhm durch mehrere Nacktfoto-Shootings mit dem Playboy. Heute hat sich Rena Lesnar aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, auch Ehemann Brock hält sein Privatleben so gut es geht unter Verschluss © Imago

Was bekannt ist: Lesnar ist auch privat gut mit seinem "Advokaten" Paul Heyman befreundet, er ist Eishockey-Fan (Lieblingsteam: die Winnipeg Jets), passionierter Jäger, Mitglied der Waffenlobby-Organisation NRA und Anhänger der Republikanischen Partei © instagram.com/paulheyman

Lesnar regierte bei WWE dreimal als Universal Champion, den gleichwertigen WWE-Titel hielt er viermal. Lesnars realistische, körperbetonte Kämpfe sind bei WWE einzigartig, Kritiker allerdings halten ihm seine Teilzeit-Rolle und eine gewisse Faulheit im Ring vor © Getty Images