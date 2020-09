CS:GO: Betrugsskandal in der ESL - hohe Strafen für Täter

Heroic-Coach Nicolai "Hunden" Petersen ist mit in den Skandal verwickelt © HLTV

Gestern veröffentlichte die ESL auf ihrer offiziellen Website ein Statement, das aufhorchen ließ. Die Liga hat herausgefunden, dass das Durchführen gewisser Schritte im CS:GO-Spiel einen Bug aktiviert, der es dem Trainer eines Teams erlaubt, das Spiel als Zuschauer von überall aus auf der Map zu verfolgen. Und zwar so, dass niemand etwas davon mitbekommt.

In einem Spiel, in dem Informationen über den Aufenthalt gegnerischer Spieler oder ganzer Teams ausschlaggebend über Sieg und Niederlage sein können, ist eine zusätzliche Kamera-Position für ein Team natürlich massiv wettbewerbsverzerrend. Um sicherzugehen, dass dieser Bug nicht ausgenutzt wurde und für unfaire Vorteile im professionellen Spiel sorgte, hat die ESL nun rückwirkend alle Spiele aller Turniere ab der ESL ONE Cologne dahingehend untersucht.