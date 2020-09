Manchester United vor Verpflichtung von Donny van de Beek von Ajax

Winkt van de Beek die Bank?

Van de Beek machte sich in der CL-Saison 2018/2019 einen Namen, in der er mit Ajax das Halbfinale erreichte und dabei Real Madrid und Juventus Turin ausschaltete. In der abgelaufenen Saison war der offensive Mittelfeldspieler in der Eredivisie an 14 Toren direkt beteiligt.