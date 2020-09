NHL-Playoffs: Tampa Bay Lightning weiter, Colorado Avalanche verkürzt

Der Schwede Victor Hedman erzielte das Siegtor in der Verlängerung © Getty Images

Der schwedische Verteidiger Victor Hedman entschied das fünfte Spiel der Best-of-seven-Serie gegen die Boston Bruins in der Nacht zum Dienstag mit dem Siegtor zum 3:2 in der zweiten Verlängerung. Die Serie in Toronto endete 4:1 für Tampa.