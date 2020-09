WWE: Mauro Ranallo geht - Wade Barrett als Ersatz?

WWE und der populäre Kommentator Mauro Ranallo gehen getrennte Wege. Ex-Wrestler Wade Barrett scheint dafür in neuer Rolle zurückzukehren.

Die Wrestling-Liga WWE verliert einen ihrer beliebtesten Kommentatoren: Die Promotion vermeldete am Montag den Abgang von Mauro Ranallo - mit Betonung darauf, dass er im gegenseitigen Einvernehmen erfolgt sei.

Mauro Ranallo verließ WWE schon einmal fast

Der auch als Box- und MMA-Experte profilierte Ranallo - der in den USA unter anderem auch den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor kommentierte - war seit Ende 2015 bei WWE aktiv. Was damals als großer Coup empfunden wurde, erwies sich als schwierige Verbindung: Im Frühjahr 2017 gab es eine erste Trennung, die WWE in schlechtem Licht erscheinen ließ.