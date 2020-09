WWE RAW: Nächster Titelkampf steht, IIconics aufgelöst

Die Wrestling-Liga ermittelte bei der Montagsshow den Hauptkampf der nächsten Großveranstaltung Clash of the Champions: Nach der inszenierten Verletzung von WWE-Champion Drew McIntyre durch drei Kopftritte von Randy Orton vergangene Woche wurde verkündet, dass McIntyre wohl rechtzeitig zu der Show am 27. September zurück sei - gesucht wurde nun also sein Herausforderer.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 31. August 2020:

Keith Lee besiegt Dolph Ziggler

Mickie James besiegt Lana

Randy Orton besiegt Kevin Owens

Cedric Alexander & The Viking Raiders besiegen The Hurt Business

WWE Women's Tag Team Title #1 Contendership Match: Liv Morgan & Ruby Riott besiegen The IIconics - die IIconics müssen sich auflösen

Seth Rollins besiegt Dominik Mysterio

RAW Tag Team Title Tornado Match: The Street Profits (c) vs. Andrade & Angel Garza - No Contest

WWE Title #1 Contendership Match: Randy Orton besiegt Keith Lee, Seth Rollins