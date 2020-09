US Open, 1. Runde: Novak Djokovic besiegt Damir Dzumhur souverän

Novak Djokovic ist der große Favorit bei den US Open 2020 © Getty Images

Er siegt und siegt und siegt. Novak Djokovic lässt auch in der ersten Runde der US Open wenig anbrennen. Danach ärgert sich der Serbe trotzdem über etwas.

Tennis-Superstar Novak Djokovic ist problemlos in die zweite Runde der US Open eingezogen. (US Open 2020: alle Spiele im LIVETICKER)