Neymar-Bekenntnis zu PSG: Die Wandlung von der Heulsuse zum Helden

Neymar erstaunt mit Bekenntnis zu PSG

In Frankreich gewann "Ney" seitdem so gut wie alles, wurde mit PSG drei Mal französischer Meister und holte je zwei Mal die Coupe de France sowie die Coupe de la Ligue. In der Champions League ging es dagegen regelmäßig früh raus für die hochgerüstete Mannschaft, auch weil Neymar regelmäßig verletzt fehlte, wenn es in die heiße Phase der Saison ging.