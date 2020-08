Formel 1: Sophia Flörsch und Monisha Kaltenborn für Vettel & Ferrari-Krise

Die 19-Jährige startet in der Saison 2020 auch für ein Team, das nicht um die vorderen Platzierungen mitfährt. Insofern kann sie Vettels Situation nachempfinden. "Das ist natürlich nicht schön. In der Formel 3 fahre ich für Campos, das ist auch nicht eins der besten Teams. Man ist natürlich dankbar, Rennen fahren zu können. Aber als Sportler will man natürlich immer gewinnen", ergänzte Flörsch.

Kaltenborn sieht Ferrari-Kommunikation kritisch

Nachdem Ferrari in den vergangenen Jahren noch um das Podest mitgekämpft hat, hat die Scuderia in der laufenden Saison den Anschluss verloren. Mitverantwortlich dafür sind auch die Reglementierungen, die dem Rennstall in Folge der angeblichen Tricksereien am Motor auferlegt worden sind.