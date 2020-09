Formel 1: Läuft Renault Ferrari den Rang ab? - Kolumne von Peter Kohl

Während Ferrari immer tiefer in die Krise schlittert, steigert sich Renault von Jahr zu Jahr. Den Aufstieg der Gelben erklärt Peter Kohl in seiner SPORT1-Kolumne.

Renault ist eine Weltmarke - in den vergangenen Jahren wurden hunderte Millionen Euro investiert. Die vorhandenen Ressourcen wurden aber nie Gewinn bringend umgesetzt. Dabei waren mit Hülkenberg/Sainz und Hülkenberg/Ricciardo zuletzt starke Fahrerbesetzungen am Steuer.

Renault 2018 schon auf Platz vier

Der Neustart als reines Werksteam 2016 nach sechs Jahren Pause mit dem R.S.16 verlief solide. Das Auto war zuverlässig, aber zu langsam. Mit nur drei Punkteplatzierungen landeten die Franzosen in der Herstellerwertung am Ende auf Rang neun. Im Folgejahr gelang eine Verbesserung auf Platz sechs, mit lediglich vier Punkten Vorsprung auf Kundenteam Toro Rosso, 26 Punkte hinter Williams. Trotz der Steigerung litten die Einsätze immer noch unter einem zu schwachen Motor und einer wenig effizienten Aerodynamik. Renault blieb hinter den hoch gesteckten Erwartungen zurück.

Mercedes kaum einzuholen

Zu viele Baustellen gleichzeitig, das springende Pferd lahmt und wird die Hürde Renault weder in diesem noch im kommenden Jahr nehmen. Unter der Leitung von Renault-Teamchef Cyril Abiteboul können Chefingenieur Ciaron Pillbeam, Chefdesigner Martin Tolliday und Chefaerodynamiker Dirk de Beer mit ihren rund 1150 Mitarbeitern die zur Verfügung stehenden Werkzeuge zunehmend effektiver nutzen. Rund 360 Millionen Euro stehen für den Angriff auf Red Bull zur Verfügung. In Spa fehlten Ricciardo im Ziel auf Verstappen keine drei Sekunden. Beim Start hat der Australier den Niederländer schon schwer unter Druck setzen können.

Die Budgetdeckelung ab 2021 wird Renault härter treffen, als die Engländer! Die Zeiten, in denen Fahrer wie Mansell, Prost, Schumacher, Hill, Villeneuve und Vettel dank Renault-Motorpower Titel gewinnen konnten, werden so schnell nicht wiederkommen. Gelb ist eine frische, motivierende und aufhellende Farbe. Der Kampf um Top-Fünf-Platzierungen wird bunter, worüber ich mich sehr freue! Ein Aufbrechen verkrusteter Hierarchien hat noch nie geschadet. Renault kann durchaus dazu beitragen.

Cyril Abiteboul wird sich mit dem Gedanken anfreunden müssen, bald ein Tattoo nach den Gestaltungsideen von Daniel Ricciardo zu tragen. Dafür muss der Australier 2020 mindestens einmal auf dem Podium stehen. Was ich ihm absolut zutraue, vor allem in Monza, Mugello und Imola. Mehr ist aber nicht drin. Seriensieger Mercedes werden die Franzosen in absehbarer Zeit nicht in die Knie zwingen.