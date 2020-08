La Liga: David Silva von Real Sociedad positiv auf Corona getestet

Der frühere spanische Weltmeister David Silva ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte sein neuer Klub Real Sociedad San Sebastian am Montag mit.

Es war Silvas zweiter Coronatest binnen 72 Stunden nach seiner Ankunft in Spanien, der erste war negativ ausgefallen.

Wie Real Sociedad weiter erklärte, weise Silva keine Symptome auf, er befinde sich nun in Quarantäne.

Für den Klub ist es der zweite prominente Fall binnen 24 Stunden. Am Sonntag war ein positiver Test bei Spaniens Nationalspieler Mikel Oyarzabal bekannt geworden, der 23-Jährige fehlt damit im Nations-League-Spiel gegen Deutschland am Donnerstag in Stuttgart.