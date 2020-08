Julian Nagelsmann wechselt Berater: Von Klopp-Agentur zu Kroos-Berater

Julian Nagelsmann vertraut bei der Karriere-Planung in Zukunft auf die Agentur von Toni Kroos und Co. - bisher war er beim gleichen Berater wie Jürgen Klopp.

Nagelsmann von Klopp zu Kroos

Herbstmeister und Champions-League-Halbfinale mit RB Leipzig

Nagelsmann hat mit Leipzig eine starke Saison absolviert: In der Bundesliga feierte der Red-Bull-Klub sogar die Herbstmeisterschaft, beendete die Spielzeit dann auf dem 3. Platz.

In der Champions League schaffte es RB nicht nur erstmals in seiner Geschichte in die K.o.-Runde, sondern zog nach erfolgreichen Duellen mit Tottenham Hotspur und Atlético Madrid sogar ins Halbfinale ein. Dort war gegen den späteren Final-Verlierer aber mit 0:3 Endstation.