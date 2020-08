US Open 2020: Angelique Kerber siegt zum Auftakt souverän

Angelique Kerber steht bei den US Open in Runde zwei © Getty Images

Angelique Kerber zieht bei den US Open problemlos in die zweite Runde ein. Nach monatelanger Pause lässt die Gewinnerin von 2016 einer Australierin keine Chance.

Kerber bestand in New York ihren ersten Härtetest nach siebenmonatiger Wettkampfpause letztlich souverän und bezwang die Australierin Ajla Tomljanovic 6:4, 6:4. ( Ergebnisse der US Open )

In der zweiten Runde trifft Kerber, die 2016 in Flushing Meadows den Titel gewonnen hatte, entweder auf Anna-Lena Friedsam (Neuwied) oder Caroline Dolehide (USA).

Kerber rundum glücklich

Unter den Augen ihres alten Erfolgstrainers Torben Beltz, der schon beim großen Triumph in New York vor vier Jahren an Kerbers Seite war und sie seit Ende Juli wieder coacht, fehlte es der Weltranglisten-23. zunächst sichtlich an Rhythmus.