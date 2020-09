Formel 1: Carlos Sainz geht Vettel-Nachfolge bei Ferrari motiviert an

Carlos Sainz sitzt beim Großen Preis der Formel 1 in Belgien am Kommandostand und schüttelt den Kopf. Als die TV-Kameras diese Szene einfingen, ist der Ärger darüber, dass Sainz das Rennen gar nicht erst starten konnte und nach 108 Rennen erstmals zuschauen musste (Problem mit der Power Unit, das den Auspuff zerstörte), längst verflogen. Nein, in diesem Moment dürfte Sainz wohl klargeworden sein, auf was er sich da eingelassen hat.