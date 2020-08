U21: Stefan Kuntz will Florian Wirtz langfristig aufbauen

U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz will langfristig auf Florian Wirtz setzen. Das 17 Jahre alte Toptalent von Bayer Leverkusen soll deshalb die U18 überspringen.

Ausnahmetalent Florian Wirtz (17) soll die U18-Nationalmannschaft überspringen und langfristig in der deutschen U21 zum Einsatz kommen.

"Wir haben im DFB diskutiert, was für die individuelle Förderung von Flo am besten wäre. Wir hatten die Ansicht, dass dies wohl die höchste U-Mannschaft wäre", sagt DFB-Trainer Stefan Kuntz am Montag.