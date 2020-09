Dota 2: Quincy Crew gewinnen ESL One Thailand

Quincy Crew triumphieren in der amerikanischen Liga des ESL One Thailand und etablieren sich als zweitbestes amerikanisches Team hinter EG. © ESL

Der Quincy Crew gelang beim ESL One Thailand das perfekte Comeback. Nach zwei vernichtenden Niederlagen gegen 4Zoomers rutschten sie ins Verliererbracket, von wo aus ihr Siegeszug begann. Durch ihren Erfolg festigt die Quincy Crew ihre Stellung als zweitbestes amerikanisches Dota 2-Team hinter EG.

Der Weg zum Titel

Schon in der Gruppenphase zeigte Quincy Crew, dass ihnen das Team der 4Zoomers nicht liegt. Gegen Nico "Gunnar" Lopez und Co. hagelte es die einzige Niederlage. Trotzdem zogen sie mit einer Bilanz von 6-1 als Gruppenerster in die Playoffs ein. Unglücklicherweise trafen sie dort wieder auf den Viertplatzierten 4Zoomers. Die Favoriten fanden kein Mittel gegen den perfekten Draft der Konkurrenz und verloren mit 2:0.