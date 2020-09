Dallas Mavericks um Luka Doncic vor großer Zukunft - Nowitzki begeistert

Mavs mit Schwächen in der Defensive

Denn im unfassbar starken Westen wird schon die Teilnahme an den Playoffs in der kommenden Saison, die nach jetzigem Stand erst im Dezember beginnen wird, erneut hart umkämpft werden.

Während die Texaner in der regulären Saison die historisch beste Offensive stellten, besteht in der Defense deutliches Verbesserungspotenzial.

Doncic und Portzingis die größten Stars

Luka Doncic von den Dallas Mavericks ist aktuell in aller Munde. Der Slowene mischt in seiner zweiten NBA-Saison mit gerade einmal 20 Jahren die Liga auf und heimst Rekord um Rekord ein. Doch wie sind Doncics Leistungen im Vergleich zu anderen Superstars der heutigen Zeit in deren zweiter Saison einzuordnen? © Getty Images

Und wo sortiert er sich mit seinen aktuellen Fabelzahlen nach 20 Partien unter den besten NBA-Spielern aller Zeiten sowie den heutigen Top-Stars und deren Zahlen in ihrer zweiten NBA-Saison. Um die Statistiken vergleichbar zu machen und die Leistungen der Spieler - bis auf Doncic nach einer kompletten Saison - einzuordnen, dient das Player Effiency Rating (PER) als Ordnungsgröße © Getty Images

Das Player Efficiency Rating (PER) ist eine Statistik, die die Effizienz eines Spielers angeben soll. Die Idee hierzu stammt von NBA-Experte John Hollinger. Aus allen Positiv- und Negativstatistiken des Basketballs wird abhängig von der Einsatzdauer eine Kennzahl für die Qualität eines Spielers errechnet © Getty Images

Allerdings muss dabei berücksichtigt werden, dass die NBA in den vergangenen Jahren immer mehr den Fokus auf die Offensive gelegt hat, während früher viel mehr Fouls gepfiffen wurden und härtere Defense gespielt wurde. Daher ist dieses Ranking nicht als das einzig wahre Kriterium über Doncics Stärke anzusehen, gibt aber einen Überblick, wie stark der 20-Jährige bereits ist © Getty Images

Anzeige

SPORT1 zeigt das PER-Ranking der Superstars in ihrer zweiten Saison - und wo Doncic dort aktuell seinen Platz hat © SPORT1-Montage: Marc Tirl/Getty Images/iStock

PLATZ 20 - GIANNIS ANTETOKOUNMPO (14,8 PER): Der aktuelle MVP bestritt in seiner zweiten NBA-Saison 81 Spiele und kam auf 12,7 Punkte, 6,7 Rebounds und 2,6 Assists im Schnitt © Getty Images

PLATZ 19 - JAMES HARDEN (16,4 PER): Die vollen 82 Spiele lief Harden für die Oklahoma City Thunder auf, allerdings in nur fünf als Starter. Seine Rolle war damals die des Sixth Man hinter Durant und Westbrook, dabei gelangen ihm 12,2 Punkte, 3,1 Rebounds und 2,1 Assists im Schnitt © Getty Images

PLATZ 18 - DIRK NOWITZKI (17,5 PER): Nach einer schwierigen ersten Saison aufgrund des NBA-Lockouts kam der Würzburger im zweiten Jahr langsam ins Rollen und legte in 82 Spielen durchschnittlich 17,5 Punkte, 6,5 Rebounds und 2,5 Assists auf. 2011 holte er mit den Mavs den Titel und gilt aktuell als bester Europäer aller Zeiten in der NBA © Getty Images

Anzeige

PLATZ 17 - RUSSELL WESTBROOK (17,8 PER): Mit 21 Jahren zauberte Westbrook bei den Thunder im Schnitt 16,1 Punkte, 4,9 Rebounds und 8,0 Assists aufs Parkett. Inzwischen hat er in den vergangenen drei Jahren ein Triple-Double jeweils über eine gesamte Saison aufgelegt und darf sich mit MVP-Ehren schmücken © Getty Images

PLATZ 16 - KARL MALONE (18,0 PER): Der "Mailman" bestritt in seinem zweiten Jahr alle 82 Spiele für die Utah Jazz und kam dabei auf 21,7 Punkte, 8,9 Rebounds und 2,9 Assists im Schnitt. Ein Titel blieb dem Big Man in seiner langen Karriere verwehrt © Getty Images

PLATZ 15 - KEVIN GARNETT (18,2 PER): Die Minnesota Timberwolves drafteten den Forward, der in seiner "Sophomore"-Saison (zweite NBA-Spielzeit) auf 17 Punkte, 8,0 Rebounds und 3,1 Assists kam. Später wurde Garnett an der Seite von Paul Pierce und Ray Allen mit den Boston Celtics Meister (2007) © Getty Images

PLATZ 14 - KOBE BRYANT (18,5 PER): Die Legende der Los Angeles Lakers bestritt mit 19 Jahren, im zweiten NBA-Jahr, bereits 79 Partien. Dabei gelangen der "Black Mamba" Stats von 15,4 Punkten, 3,1 Rebounds und 2,5 Assists pro Partie. Später heimste Bryant mehrere Meisterringe ein und wurde 2008 zum MVP gekürt © Getty Images

Anzeige

PLATZ 13 - LARRY BIRD (19,9 PER): Die Celtics-Legende kam erst mit 23 Jahren in die NBA. In seinem zweiten Jahr schaffte Bird in 82 Partien 21,2 Punkte, 10,9 Rebounds und 5,5 Assists im Durchschnitt. Alle sechs Playoff-Duelle mit Michael Jordans Bulls entschied "Larry Legend" für sich und holte gleich drei Mal die MVP-Trophäe © Getty Images

PLATZ 12 - KEVIN DURANT (20,8 PER): Für die Oklahoma City Thunder gelangen "Durantula" in 74 Partien 25,3 Punkte, 6,5 Rebounds und 2,8 Assists pro Partie. Damit war er der Anführer der jungen Thunder um Westbrook und Harden, die aber nie den Titel holen konnten. Aktuell fehlt er wegen eines Achillessehnenrisses bis zum Saisonende © Getty Images

PLATZ 11 - BILL RUSSELL (22,8 PER): Die Center-Legende der Celtics lief von 1958 bis 1969 für die Kleeblätter auf. In seinem zweiten Jahr gelangen ihm 16,6 Punkte, 22,7 Rebounds (!) und 2,9 Assists pro Partie im Schnitt. Insgesamt wurde er elf Mal NBA-Champion. Kein Wunder, dass die Meistertrophäe seinen Namen trägt © Getty Images

PLATZ 10 - TIM DUNCAN (23,2 PER): Der Erfolg der San Antonio Spurs in den vergangenen Jahren fußt vor allem auf Duncan, der in seinem zweiten Jahr 21,1 Punkte, 11,9 Rebounds und 2,7 Assists durchschnittlich auflegte. Aufgrund des NBA-Lockouts kommt "The Big Fundamental" aber lediglich auf 50 Partien in seinem zweiten Jahr © Getty Images

Anzeige

PLATZ 9 - HAKEEM OLAJUWON (24,2 PER): In 68 Spielen für die Houston Rockets gelangen dem Big Man durchschnittlich 23,5 Punkte, 11,5 Rebounds und 2,0 Assists. Weltbekannt war er vor allem für seinen "Dream Shake". Er ist bis heute der beste Shot-Blocker in der NBA-Historie © Getty Images

PLATZ 7 - EARVIN "MAGIC" JOHNSON (25,7 PER): Die Legende der Los Angeles Lakers kam im "Sophomore"-Jahr auf 21,6 Punkte, 8,6 Rebounds und 8,6 Assists in 37 Einsätzen, da er einen Großteil der Saison wegen eines Meniskusrisses verpasste. Fünf Titel, drei MVP-Awards und neun Mal im First Team All-NBA - Johnson legte eine Wahnsinns-Karriere hin © Getty Images

PLATZ 7 - LEBRON JAMES (25,7 PER): "King James" mischte als Jungprofi zuletzt die Liga ähnlich auf wie nun Doncic. Für die Cleveland Cavaliers gelangen ihm im zweiten Spieljahr in 80 Partien durchschnittlich 27,2 Punkte, 7,4 Rebounds und 7,2 Assists. Inzwischen ist er dreifacher NBA-Champion und zählt auch mit 34 Jahren noch zu den Top-Stars der Liga. Ganz nebenbei ist er auch Doncics Vorbild © Getty Images

PLATZ 6 - OSCAR ROBERTSON (26,0 PER): In der heutigen NBA wäre der frühere Point Guard wohl ebenfalls ein echter Superstar. Denn die Zahlen aus der Saison 1961/1962 - seinem zweiten Jahr - 30,8 Punkte, 12,5 Rebounds und 11,4 Assists im Schnitt, kann aktuell kein NBA-Spieler toppen. "Nur" eine Meisterschaft mit den Milwaukee Bucks konnte Robertson in seiner Karriere gewinnen © Getty Images

Anzeige

PLATZ 5 - MICHAEL JORDAN (27,5 PER): Wegen einer schweren Verletzung kam "Air Jordan" nach seiner starken Debütsaison im Folgejahr lediglich auf 18 Partien in der regulären Saison. Dabei gelangen ihm 22,7 Punkte, 3,6 Rebounds und 2,9 Assists pro Partie. Mit etwas mehr Spielpraxis wären die Zahlen wohl noch besser ausgefallen und Jordan würde im Ranking noch weiter vorne stehen © Getty Images

PLATZ 4 - WILT CHAMBERLAIN (27,8 PER): Der 2,16 Meter große Chamberlain erzielte in seinem zweiten NBA-Jahr für die Philadelphia Warriors durchschnittlich 38,4 Punkte, 27,2 Rebounds und 1,9 Assists pro Partie in 79 Einsätzen. Mit diesen Zahlen würde er auch in der heutigen NBA dominieren. Bis heute ist er der einzige Spieler, der 100 Punkte in einem Spiel erzielte © Getty Images

PLATZ 3 - SHAQUILLE O' NEAL (28,5 PER): 1992 drafteten die Orlando Magic den Center und "Diesel" lief von Anfang an heiß. Im zweiten NBA-Jahr gelangen ihm pro Partie 29,3 Punkte, 13,2 Rebounds und 2,4 Assists bei 81 Einsätzen. Später wurde O'Neal bei den Los Angeles Lakers zum Trophäensammler. Vier NBA-Titel, 15 Teilnahmen beim All-Star-Game und dreimaliger Finals-MVP. 2016 wurde er in die Hall of Fame aufgenommen © Getty Images

PLATZ 2 - KAREEM ABDUL-JABBAR (29,0 PER): 31,7 Punkte Punkte, 16,0 Rebounds und 3,3 Assists legte der Center in seiner zweiten NBA Saison bei den Milwaukee Bucks in 82 Spielen durchschnittlich auf. Dort holte er auch einen Titel, doch erst bei den Lakers wurde er endgültig zur NBA-Legende, als er mit "Magic" Johnson der Liga das Fürchten lehrte © Getty Images

Anzeige