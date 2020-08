Werner Hansch spricht nach Big Brother über seine Spielsucht

Nach seinem Sieg in der Reality-Show "Promi Big Brother" hat die Reporter-Legende Werner Hansch jetzt bei SPORT1 ausführlich über seine Spielsucht gesprochen.

"Das, was ich bei diesem Projekt verdiene ( 100.000 Euro Preisgeld und eine Gage für die Teilnahme, d. Red. ), geht zu 100 Prozent in meine Schuldentilgung, dafür gibt es ein professionelles Management mit meinem Steuerberater und meinem Anwalt. Die werden das alles regeln", sagte der 82-Jährige.

Hansch spricht offen über den Beginn seiner Spielsucht. "Ich habe das relativ spät gemerkt. Das begreift ja keiner, der dieser Sucht verfallen ist. Ich war lange in dieser Sucht gefangen, war nicht mehr ich selbst und war fremd beherrscht. Der Verstand und der Wille sind weg und dann steckt man mittendrin, das ist genauso wie bei einem Alkoholabhängigen."

Hansch: Anzeige als Wendepunkt

Der langjährige Kommentator erklärt auch, wovon er konkret zehn Jahre abhängig war. "Ich bin ausschließlich über Pferde gestolpert. Pferde-Wetten, nicht in Deutschland, sondern in Irland, England und in Frankreich. Ich wusste immer, welche die Sieger sind, nur haben die dann leider nicht gewonnen."