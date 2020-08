BVB: Sebastian Kehl vor Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund

Kehl hat Interesse an Zorc-Nachfolge

Borussia Dortmund und Sebastian Kehl setzen offenbar die Zusammenarbeit fort. Langfristig steht der Ex-Profi vor einer Beförderung in der BVB-Führungsriege.

Borussia Dortmund setzt weiter auf Kontinuität in der Führungsetage.

Beerbt Kehl Zorc als BVB-Manager?

"Wir haben uns darauf verständigt, zeitnah Gespräche zu führen und auch die Perspektive und zunehmende Verantwortlichkeiten dann zu besprechen", sagte Kehl kürzlich im Dortmunder Trainingslager in Bad Ragaz.

"Ich habe Michael Zorc vor einigen Wochen persönlich darum gebeten, ein weiteres Jahr dranzuhängen. Wir alle beim BVB sind glücklich und dankbar, dass er unserem Wunsch entsprochen hat", sagte Watzke damals. "Michael ist ein echter Borusse und als solcher bereit, in einer für uns alle herausfordernden Phase, in der Planungen schwierig und Entwicklungen schwer vorhersehbar sind, weiter in der sportlichen Verantwortung zu stehen. Diese Kontinuität tut uns gut."