Arturo Vidal teilt gegen FC Barcelona aus - Unterstützung für Messi

Streikprofi Messi: Wie er jetzt gegen Barca in den Krieg zieht

"Barca hat Dinge getan, die nicht zu einer Mannschaft auf höchstem Niveau passen", sagte Vidal bei La Tercera, und meinte mit Blick auf das 2:8 im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Bayern: "Am Ende bekommst du die Quittung, wenn du gegen eine gut organisierte Mannschaft spielst, eine Mannschaft mit einer Siegermentalität, mit Spielern, die körperlich top vorbereitet sind, und die ein starkes Spielsystem haben. Da bekommst du die Quittung, wenn du im Kopf und von der Energie her schwach bist."

Der katalanische Topklub müsse sich seiner Meinung nach als Ganzes hinterfragen, denn es liege "nicht nur an den Spielern. Der Verein muss sich verbessern. Aber das ist nicht einfach."

Vidal über Messi: "Er braucht Unterstützung"

In Sachen Kaderzusammenstellung habe Barca in Vidals Augen daher Nachholbedarf, es werde zu sehr auf junge Spieler gesetzt, der Kader sei in der Breite nicht gut genug aufgestellt.