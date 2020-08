Ailton will zurück nach Bremen! Ex-Werder-Profi plant Umzug aus USA

Ailton trat zuletzt immer wieder bei Legendenturnieren für Werder Bremen an © Imago

Der ehemalige Bundesliga-Torschützenkönig Ailton plant eine Rückkehr nach Bremen. Aktuell lebt der langjährige Werder-Profi mit seiner Familie in den USA.

Comeback für Ailton in Bremen: 16 Jahre nach seiner erfolgreichsten Saison beim SV Werder will der einstige Torjäger der Norddeutschen dauerhaft in die Hansestadt zurückkehren.