Bayern-Star Thiago: Wäre Manchester United besser als Liverpool?

Bayern erwartet Thiago-Angebot "in den nächsten Tagen"

Karl-Heinz Rummenigge erwartet Bewegung im Fall Thiago. Während sich der Spanier mit Liverpool einig ist, will angeblich Manchester United dazwischen grätschen.

"Bei Thiago sieht es so aus, dass er uns verlassen möchte. Wir rechnen in diesen Tagen mit einem Angebot", sagte Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge der Welt am Sonntag.