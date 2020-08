Louis van Gaal: Comeback als Bondscoach? Ex-Bayern-Trainer liebäugelt mit Oranje

Louis van Gaal kann sich nach dem Abschied von Ronald Koeman zu Barca ein Comeback als Bondscoach vorstellen. Sein letzter Trainerjob ist schon etwas her.

In seiner ersten Amtszeit (2000 bis 2001) hatte Oranje die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2002 in Japan und Südkorea verpasst. Bei seinem zweiten Engagement (2012 bis 2014) führte er die Niederlande bei der WM 2014 in Brasilien auf Platz drei hinter Deutschland und Argentinien.