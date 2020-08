Lionel Messi: Nicht auf Niveau des FC Barcelona begeben - Kommentar

Streikprofi Messi: Wie er jetzt gegen Barca in den Krieg zieht

Beim FC Barcelona brüsten sie sich ja gerne damit, "més que un club" zu sein, also mehr als einfach nur irgendein Verein.

Wer das eindrucksvolle Barca-Museum besucht, wer im Stadioninneren zum ersten Mal in das weite Rund des Camp Nou blickt, den umweht dann auch eine besondere Atmosphäre.

Der Glanz des FC Barcelona verblasst

Weniger Vorreiter in Sachen Spielphilosophie. Mit weniger Talenten aus der einst unerreichbar wirkenden Nachwuchsschmiede La Masia. Und am Ende eben auch mit weniger sportlichen Erfolgen - kein einziger Titel war es in der abgelaufenen Saison.