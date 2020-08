CS:GO knackt 100 Millionen US-Dollar Preisgeld-Marke

Der exklusive 100-Millionen-Klub

Laut der Statistikseite esportearnings.com gewannen 12.971 Spieler in insgesamt 5.160 Events über 100 Millionen US-Dollar Preisgeld. Nur Valves zweiter eSports-Hit, Dota 2, hat diese Marke ebenfalls geknackt und liegt mit 226 Millionen uneinholbar auf dem ersten Platz. Das Verblüffende daran: Diese Summe ist in gerade einmal 1.409 Turnieren zusammengekommen. Einen großen Anteil daran hat die alljährliche Weltmeisterschaft The International, bei der Jahr für Jahr Preisgeld-Rekorde gebrochen werden. Der so genannte Battle Pass macht es möglich. Durch eine Art Schwarmfinanzierung wandern 25 % aller Einnahmen direkt in den Preisgeld-Pool. So sind Summen fernab der 30 Millionen-Marke nichts Ungewöhnliches.