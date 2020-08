Das war die gamescom 2020 - Messefeeling online only

Rein digital

In diesem Jahr konnten Zuschauer das bunte Treiben bequem von Zuhause aus verfolgen - Gamestar/IGN, die Rocket Beans und das Spandauer Medienhaus Freaks 4 U boten rund um die Uhr verschiedene Shows und Entertainment.

Kein unnötig langes Anstehen, um in einem völlig überfüllten kastenartigen Raum für 15 Minuten eine Demo des neuen Kassenschlagers von Nintendo und Konsorten anzuspielen.

Dennoch dürfte den meisten der typischen gamescom-Besucher eben das gefehlt haben: die "hands-on experience". Spiele selbst ausprobieren, mit Freunden von einer in die nächste Halle zu spazieren, dicht an dich gedrängt mit abertausenden anderen Videospielbegeisterten.

Ein gelungenes Experiment - oder?

Bereits die gamescom opening night am 28. August erinnerte stark an die Handhabe der E3. Auch hier wurde die Messe abgesagt und auf ein online-only Modell umgestellt.

Zuschauer konnten die neusten Spiele in einer digitalen Präsentation erleben, Kenntnisse sowie Eindrücke sammeln. Daneben boten die erwähnten Content Creator ein buntes Rahmenprogramm, in dem die unterschiedlichen Entwickler, egal ob von Ubisoft, Nintendo, Kalypso und Co., interviewt und zu Neuentwicklungen oder -erscheinungen befragt wurden.