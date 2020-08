Sinan Kurt mit Zeichen: Ex-Toptalent trifft für Regionalligist SV Straelen

Die Karriere von Sinan Kurt: Sie ist in den vergangenen Jahren ganz anders verlaufen als erhofft und erwartet - nun gibt es aber zumindest mal wieder ein fußballerisches Lebenszeichen des einstigen Toptalents.

Im Sommer 2014 wechselte der damals gerade 18-Jährige mit großen Vorschusslorbeeren von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern. Eineinhalb Jahre später ging es weiter zu Hertha BSC, doch auch in Berlin fand Kurt in insgesamt zwei Jahren nicht sein Glück.

Kurt ohne Vertrag - aber als Torschütze

"Es ist kein Geheimnis, dass ich mit dem Trainer in Berlin kein gutes Verhältnis hatte", sagte Kurt später in der Sport Bild über den damaligen Hertha-Coach Pál Dárdai, der Ungar habe ihm "den Spaß am Fußball genommen".