Robert Lewandowski vom FC Bayern: Das hat mir einen Schub gegeben!

Robert Lewandowski verrät nach seiner Wahl zum Fußballer des Jahres, was ihm beim FC Bayern einen Schub gab - und was für ihn einen Klassespieler auszeichnet.

Bayern-Star Lewandowski in Bestform

Lewandowski: Das hat mir einen Schub gegeben

Lewandowskis aktueller Vertrag in München läuft noch bis 2023 - an ein Karriereende denkt er nach eigener Aussage aber noch nicht.

"Der jetzige Vertrag ist nicht mein letzter. Ich will noch länger spielen", kündigte der Pole an, der sich auch vorstellen kann, seine Laufbahn in München zu beenden: "Aber ich habe noch so viele Jahre vor mir, ich denke nicht an das Ende meiner Karriere."