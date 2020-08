Formel 1: Valtteri Bottas greift Lewis Hamilton nicht an - das steckt dahinter

Valtteri Bottas fordert beim Großen Preis von Belgien Extra-Power, erhält diese aber nicht. Toto Wolff erklärt, was dahinter steckt.

Von Platz zwei gestartet, kam der Finne auch am Ende auf Platz zwei ins Ziel. Dabei war er kurz nach dem Start dicht hinter Teamkollege Lewis Hamilton.

"Wir haben einen Push, oder?", fragte Bottas via Boxenfunk in Runde fünf, als er bis auf 1,2 Sekunden an Hamilton dran war. Die Antwort seines Renningenieurs war jedoch eindeutig: "Haben wir, aber wir haben uns darauf verständigt, das nicht gegen uns selbst einzusetzen."